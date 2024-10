Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böller durch geöffnetes Fenster geworfen

Erfurt (ots)

Dieser Jungenstreich hätte schlimm enden können. Mittwochnachmittag warfen drei Kinder einen Böller durch das Fenster einer Wohnung in Erfurt. Die 13-Jährigen waren in der Sofioter Straße unterwegs gewesen, als sie an einem offenen Fenster vorbeikamen. Einer der Jungs warf einen Böller in das Wohnzimmer der 74-jährigen Mieterin. Der Böller detonierte dort und verursachte Schäden an einem Teppich und einer Jacke. Glücklicherweise wurde die Seniorin nicht verletzt. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten die drei Jungs kurze Zeit später fest und übergaben sie an ihre Eltern. (SE)

