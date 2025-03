Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtslose Autofahrerin unterwegs - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen war in Heddesheim eine rücksichtslose Autofahrerin unterwegs und gefährdete einen 49-jährigen Autofahrer.

Der 49-Jährige war gegen 9:15 Uhr auf der Viernheimer Straße von Heddesheim in Richtung Viernheim unterwegs. An der Einmündung zur Ringstraße näherte sich von dort ein VW mit hoher Geschwindigkeit. Kurz vor der Einmündung beschleunigte die Fahrerin des VW ihr Fahrzeug erneut, nahm dem 49-Jährigen die Vorfahrt und bog mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in die Viernheimer Straße ein. Dabei geriet sie auf die Linksabbiegerspur der Viernheimer Straße.

Der 49-Jährige musste stark bremsen und in den Gegenverkehr ausweichen. Im weiteren Verlauf war er erneut gezwungen auszuweichen, beschleunigte schließlich und überholte den VW, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach dem Vorfall hielt er am Fahrbahnrand an. Die VW-Fahrerin stoppte ebenfalls, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam.

Kurz darauf hielt ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit einem Peugeot an, stieg aus und begann sofort den 49-Jährigen mit unflätigen Worten zu beleidigen, ihn zu bedrohen und zu schubsen. Anschließend verließen sowohl die VW-Fahrerin als auch der Mann den Ereignisort und fuhren davon.

Der 49-Jährige konnte noch die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge fotografieren.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Personen sowie zur Fahrweise der VW-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

