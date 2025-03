Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am frühen Sonntagmorgen ein Kellerbrand im Bereich der Riedfeldstraße, im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt, gemeldet. Kurz vor 06.00 Uhr hatten Bewohner aus dem Anwesen die Berufsfeuerwehr Mannheim über Notruf alarmiert, nachdem im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung festzustellen war. Vor Ort konnten die eingesetzten Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr die Rauchentwicklung im Treppenhaus des dreistöckigen Hinterhauses des Anwesens bestätigen. Zwei Personen konnten ihre Wohnung durch ein Fenster auf ein Garagendach verlassen, eine weitere Person stand am Fenster ihrer Wohnung im dritten OG. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in einem Kellerabteil schnell lokalisiert, gelöscht und anschließend Lüftungsmaßnahmen im Haus eingeleitet werden. Die Person am Fenster wurde durch die Feuerwehr parallel mittels Drehleiter aus der Wohnung gerettet. Da bei zwei Personen der Verdacht einer Rauchgastintoxikation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sie durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Warum in dem Kellerabteil Unrat in Brand geraten war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Höhe des entstandenen Sachschadens im fünfstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell