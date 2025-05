Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Feuerwerkskörper in Haus geworfen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Dresdener Straße einen Feuerwerkskörper durch ein offenstehendes Fenster in eine noch unbewohnte Erdgeschoss-Wohnung geworfen. Das Abbrennen des pyrotechnischen Gegenstands führte zu einer Rauchentwicklung und zu Funkenflug, die den Raum leicht beschädigten. Letztlich erlosch die Fontäne von selbst. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Hettingen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer mutmaßlichen Unfallflucht am Sonntagmorgen auf der B 32 bei Hettingen. Den Angaben eines 63-jährigen Pkw-Lenkers zufolge habe dieser die Strecke von Hettingen in Richtung Gammertingen befahren, als ihm gegen 8.30 Uhr beim Teufelstorfelsen in einer unübersichtlichen Kurve ein Pkw teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Mann nach rechts ausweichen müssen und kollidierte so heftig mit der dort befindlichen Felswand, dass die vordere rechte Radaufhängung brach. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nachdem der entgegenkommende Wagen ohne anzuhalten weiterfuhr, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen des Verdachts der Unfallflucht. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Lenkers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Einbruch in Lebensmitteldiscounter

In einen Lebensmitteldiscounter in der Platzstraße haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen eingebrochen. Sie verschafften sich mit größerem Aufwand an einer Gebäudeseite Zugang zum Tabakladen in dem Objekt und entwendeten von dort offenbar hauptsächlich Tabakwaren. Die genaue Menge des Diebesguts und die Frage, ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden, die das Polizeirevier Bad Saulgau führt. Zeugen des Einbruchs oder Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges im Tatortbereich aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

Ostrach

Radmuttern möglicherweise mutwillig gelöst

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und sucht Zeugen. Wie erst jetzt angezeigt wurde, sollen über das Osterwochenende, im Zeitraum zwischen dem 19. und dem 22.04.25, an einem Skoda möglicherweise mutwillig die Radmuttern der beiden Vorderreifen gelöst worden sein. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum an mehreren Örtlichkeiten im Raum Ostrach abgestellt, weswegen ein genauer Tatort nicht eingegrenzt werden kann. Ein Schaden trat glücklicherweise nicht ein, die lockeren Räder wurden rechtzeitig bemerkt. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet nun Personen, die im genannten Zeitraum eventuell ähnliche Auffälligkeiten an ihrem Fahrzeug festgestellt und dies bislang noch nicht gemeldet haben oder denen sonstige verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang aufgefallen sind, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Beamten zu melden.

Inzigkofen

Beabsichtigte Hilfe für verletzten Vogel führt zu Rettungseinsatz

Weil sie einem verletzten Vogel auf der Fahrbahn helfen wollte, hat sich am Sonntagnachmittag eine 19-jährige Opel-Lenkerin in eine missliche Lage gebracht und einen größeren Einsatz von Rettungskräften erforderlich gemacht. Die Frau fuhr gegen 15.30 Uhr auf der K 8267 von Laiz in Richtung Göggingen und bemerkte auf Höhe des Baggersees das verletzte Tier auf der Fahrbahn. Beim Wenden, um das Tier in Obhut zu nehmen, verwechselte die Frau unglücklicherweise den Gang und fuhr rückwärts auf eine Hangkante etwa drei Meter oberhalb eines Bachlaufs. Nur durch fortwährendes Betätigen ihrer Bremse gelang es der Frau, einen Absturz des Pkw so lange zu vermeiden, bis die von ihr hinzugerufenen Rettungskräfte, für die aufgrund des Meldebilds Großalarm ausgelöst worden war, den Pkw gesichert und wieder zurück auf die Fahrbahn gezogen hatten. Während die Frau lediglich einen leichten Schock erlitt, kam für den Vogel jede Hilfe zu spät, er war zwischenzeitlich verendet.

