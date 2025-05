Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzung vor Discounter

Am Samstagabend wurde ein 30-Jähriger vor einem Discounter in der Straße In der Au von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes darum gebeten, etwas mehr Abstand zu halten, nachdem dieser ihm offensichtlich zu nahegetreten war. Der 30-Jährige ging daraufhin auf den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes los, wodurch beide gegen eine Scheibe stießen. Nachdem der 30-Jährige von seinem Kontrahenten abgelassen hatte, entfernte er sich und warf ein gefülltes Gurkenglas in seine Richtung, das ihn jedoch verfehlte. Der alkoholisierte Störer konnte von der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife noch im näheren Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und er wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Verletzt wurde letztlich niemand.

