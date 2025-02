Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht

Ramstein-Miesenbach, L369 (ots)

Auf der L369,in Höhe des Neubaus des US Hospitals kam es am letzten Sonntag, 16. Februar, kurz vor 19 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer einer schwarzen Limousine war in Richtung Mackenbach unterwegs, als er aus bisher ungeklärte Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem Fahrzeug kollidierte. Anschließend entfernte sich der Fahrer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise zum Verursacher oder zum Fahrzeug können Sie bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14350 melden.|pilan

