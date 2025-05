PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Schwerer Unfall fordert neun verletzte Personen

Ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt neun verletzten Personen ereignete sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 30 zwischen Enzisreute und Gaisbeuren. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer, der die B30 in Fahrtrichtung Gaisbeuren befuhr, geriet kurz vor dem Ortsende von Enzisreute aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan Qashqai, welcher mit vier Personen besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 36-Jährigen herumgeschleudert und kollidierte im Anschluss mit einem nachfolgenden BMW, in dem sich ebenfalls vier Insassen befanden. Alle neun Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Eine 35-jährige Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die nächstgelegene Uniklinik gebracht werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besteht keine Lebensgefahr. Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten war auch die Feuerwehr im Einsatz. Aufgrund der Schwere des Unfalls und der notwendigen Bergungsarbeiten blieb die B30 in beide Fahrtrichtungen für rund drei Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 47.000 Euro. Eines der Fahrzeuge kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen, auf welchem es sich um ein ausgewiesenes Wasserschutzgebiet handelt. Aus diesem Grund wurde auch die Feuerwehr hinzugezogen, um ausgelaufenes Öl zu binden und kontaminiertes Erdreich fachgerecht abzutragen.

