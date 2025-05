Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen B 463

Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Am frühen Freitagabend kam es auf der Einmündung eines Gemeindeverbindungswegs zur Bundesstraße 463 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin, die aus Laiz kommend in Fahrtrichtung der B 463 unterwegs war, übersah beim Einbiegen in die Bundesstraße einen aus Albstadt kommenden Motorradfahrer. Der 24-jährige Harley-Davidson-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Motorradfahrer Verletzungen an der Hand und im Hüftbereich zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die nächstgelegene Klinik verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde ebenfalls in ein Klinikum verbracht. Die Fahrbahn der B 463 in Fahrtrichtung Sigmaringen musste im Bereich der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt werden. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr bewegt werden und wurden von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Unfall. Ein Zeuge hatte sein Fahrzeug, Ford S-Max, mit eingeschaltetem Warnblinklicht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ferner wurde die Unfallstelle, welche sich auf einem geraden Teilstück befand und gut einsehbar war, von zwei Streifenwägen und drei Rettungsfahrzeug mittels blaues Blinklicht abgesichert. Ein 21-jähriger VW Golf-Lenker fuhr dennoch auf das stehende Fahrzeug des Zeugen auf. Offenbar abgelenkt vom vorangegangenen Unfallgeschehen. Dabei entstand ein zusätzlicher Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

