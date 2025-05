Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

An Bordsteinkante gestürzt - Radfahrer deutlich alkoholisiert

Medizinischer Betreuung bedurfte ein 56 Jahre alter Radfahrer, nachdem er am Donnerstagabend in der Brühlstraße an der Einmündung Escher-Wyss-Straße an einer Bordsteinkante zu Fall kam. Ein Rettungsdienst brachte den Zweiradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort musste der 56-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte weit über einem Promille an. Den 56-Jährigen erwartet deshalb eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ravensburg

Renitenten Patienten in Gewahrsam genommen

Massiv unflätig hat sich am Mittwochabend ein 34-Jähriger verhalten, der in der Notaufnahme des örtlichen Klinikums für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Alkoholisierte beleidigte das Personal, spuckte über ein Dutzend Mal in dessen Richtung, schubste herum und schmiss seinen Rucksack herum. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife wurde der Mann ausfällig, beleidigte einen Beamten und spuckte ihm auf die Schutzweste. Der 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Wolfegg

Alkoholisierte Radfahrerin gestürzt

Deutlich alkoholisiert war eine Radfahrerin, die am späten Donnerstagabend auf einem Radweg entlang der Rötenbacher Straße alleinbeteiligt gestürzt ist. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die 26-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Weil sie im Rahmen der Unfallaufnahme bei einem Alkoholvortest über zwei Promille pustete, ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die Frau. Im Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben.

Wangen im Allgäu

Alkoholisiert am Steuer

Weit über 1,1 Promille hat ein Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag in der Anton-Waldner-Straße gepustet. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatten den 27-Jährigen gestoppt und ordneten in der Folge eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Der Autofahrer durfte seine Fahrt selbstverständlich nicht fortsetzen und musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Wangen im Allgäu

Haus mit Eiern beworfen - Glasdach und PV-Anlage erheblich beschmutzt

Nur durch eine professionelle Reinigung dürften sich die Rückstände von Eiern entfernen lassen, die ein Unbekannter am Mittwochabend auf ein Haus im Hopfenweg geworfen hat. Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung am Folgetag hafteten die Rückstände insbesondere am Glasdach und der PV-Anlage erheblich an. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise auf die Verursacher unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Unfall beim Abbiegen - wirtschaftlicher Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Donnerstagvormittag an zwei Pkw bei einem Unfall auf der B 12 zwischen Eglofstal und Isny an der Abzweigung Eglofs entstanden. Beim Linksabbiegen von der B12 in Richtung Eglofs übersah eine 80-jährige Opel-Fahrerin einen entgegenkommenden Audi und prallte in den Wagen. Die 27 Jahre alte Audi-Fahrerin zog sich bei der Kollision leichtere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Pkw und Fahrer in nicht verkehrsfähigem Zustand

Sowohl der Pkw als auch dessen Fahrer waren bei einem Unfall am Donnerstagabend im Bereich der Moosbruggerstraße in keinem verkehrsfähigen Zustand. Während sich an dem Lada während der Fahrt die Radmuttern lösten und der Wagen auf einem Geh- und Radweg zum Stehen kam, war der Fahrer mit weit über 1,1 Promille deutlich alkoholisiert. Der Unfall ging glücklicherweise glimpflich aus, hat für den alkoholisierten Fahrer jedoch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Folge. Der 32-Jährige musste ein einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ob er überhaupt im Besitz eines Führerscheins ist, muss noch geklärt werden.

Bad Waldsee

Scheiben eingeschlagen

An einem Stiftungsgebäude in der Steinacher Straße sowie an dem Gebäude einer Reha-Klinik in der Straße "Am Hofgarten" haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag Fensterscheiben eingeschlagen. Durch die Taten entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu den offenkundig mutwilligen Beschädigungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Von Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne ist am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr eine 60 Jahre alte Nissan-Fahrerin auf der L 275 zwischen Bad Schussenried und Bad Waldsee von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Wagen in einem Waldstück auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und zog sich zum Glück nur leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die 60-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.

Leutkirch im Allgäu

Rasant unterwegs - Polizei ermittelt gegen 20-jährigen Autofahrer

Mit seiner äußerst rasanten Fahrweise ist am Donnerstagabend ein 20-jähriger Autofahrer einer Polizeistreife in der Herlazhofer Straße aufgefallen. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der junge Mann in Richtung Herlazhofen und überholte zwischen Bartelshof und Rauns in einem Kurvenbereich zwei andere Fahrzeuge mit augenscheinlich deutlich über 100 km/h. Die Beamten hatten Mühe, mit dem Streifenwagen auf den Autofahrer aufzuschließen, und konnten ihn schließlich bei Herlazhofen stoppen. Gegen den Autofahrer wird wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Leutkirch im Allgäu

Autoreifen im gesamten Stadtgebiet zerstochen - über ein Dutzend Pkw betroffen

Bislang 18 Fälle von zerstochenen Autoreifen sind dem Polizeirevier Leutkirch zwischen Mittwoch und Donnerstag im Stadtgebiet gemeldet worden. Unbekannte stachen jeweils mutwillig in die Reifen der geparkten Pkws und richteten Sachschaden von mehreren tausend Euro an. In den bisher bekannten Fällen hatten die Halter der Wagen die luftleeren Reifen zum Glück vor Fahrtantritt bemerkt, sodass nach bisherigen Erkenntnissen durch die gefährlichen Taten niemand ernsthafter zu Schaden kam. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07561/8488-0 entgegen. Die bislang gemeldeten Fälle sind im Bereich Schleifweg, Sonnengässle, Niebelweg, Memminger Straße und Bahnhof zu verzeichnen.

