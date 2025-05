Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Fronreute

Rennradfahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr auf der K7962 zwischen Baienbach und Fronreute. Nach bisherigen Unfallermittlungen der Polizei befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die kurvenreiche Strecke von Baienbach in Richtung Fronreute, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem in gleicher Richtung fahrenden 64-jährigen Rennradfahrer kam. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Rennradfahrer und kam im Waldstück neben der Fahrbahn zum Liegen. Er zog sich trotz getragenem Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Er musste zur medizinischen Versorgung seiner lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Ermittlung des Unfallherganges entschied die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Unfallgutachter hinzuzuziehen, welcher sich zusammen mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Ravensburg vor Ort ein erstes Bild machte und die Unfallstelle ausmaß. Der unfallbeschädigte Citroen, sowie das Fahrrad stellte die Polizei für die weiteren Unfallermittlungen sicher. Der Sachschaden am Citroen wird auf 7 000 Euro geschätzt.

Unterwaldhausen

Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:10 Uhr kam es auf der L288 zwischen Wilhelmsdorf und Riedhausen zur Beinahe-Frontalkollision. Ein 28-jähriger Autofahrer geriet in einem kurvigen Waldstück auf die Gegenfahrspur, wo ihm ein 34-jähriger BMW Fahrer entgegenkam. Der Fahrer des BMW wich nach rechts, teilweise über den unbefestigten Fahrbahnrand aus und verhinderte so eine Frontalkollision. Der 28-jährige Renault-Fahrer lenkte seinerseits seinen Twingo wieder nach rechts auf seine Fahrspur, kam dabei aber von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Sein Twingo, den er möglicherweise ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr, erlitt hierdurch Sachschaden von ca. 6 000 Euro. Der BMW blieb bisherigen Erkenntnissen nach unbeschädigt. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung beim 28-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergaben über 1,6 Promille. Seinen Führerschein musste er vor Ort der Polizei abgeben, eine Blutprobe dann kurz darauf in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallgeschehen und den versicherungsrechtlichen Fragen um den Twingo dauern an.

Weingarten

Alkoholkontrollen - zwei Autofahrer müssen Führerschein abgeben

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch, gegen 15:20 Uhr hielten Beamte des Polizeireviers Weingarten einen Golffahrer in der Abt-Hyller-Straße an. Nachdem sie Anzeichen auf Alkoholkonsum bei dem 70-jährigen feststellten, boten die Beamten dem Mann einen Atemalkoholtest an. Dieser ergab über 2,2 Promille. Die Blutalkoholkonzentration muss nun anhand der entnommenen Blutprobe verfahrenssicher festgestellt werden. Seinen Führerschein hatte der Mann vor Ort abzugeben und darf bis auf Weiteres kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen. Ein um 18:50 Uhr im Meisenweg zu einer Verkehrskontrolle angehaltener 37-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta hatte nach dem Atemalkoholtest knapp über 1,2 Promille. Auch ihm untersagtem die Beamten die Weiterfahrt und Beschlagnahmten seinen Führerschein. Das Untersuchungsergebnis der entnommenen Blutprobe steht ebenso noch aus.

Wangen im Allgäu

Beim Ausparken parkendes Auto beschädigt - Zeugensuche

Am Mittwoch, in der Zeit von 09:30 - 10:40 Uhr parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Siebenbürgenstraße aus. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß geparkten Hyundai i30 einer 59-jährigen Geschädigten. Durch den Streifvorgang entstand am Hyundai ein geschätzter Sachschaden von 2 000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher des Unfalles verließ die Unfallstelle ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zum Unfallverursacher.

Eglofs

Zeugensuche - Unfall beim Überholen

Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B12 zwischen Eglofs und Isny ein Verkehrsunfall während eines Überholvorganges. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 38-jährige Audi-Fahrerin hinter einem bauartbedingt langsam fahrenden landwirtschaftlichen Gespann her. Hinter dem Audi wiederum fuhr ein 34-jähriger Skoda-Fahrer, der mit seinem Rapid zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer ansetzte. Hierbei übersah er, dass die Audi-Fahrerin nach links abbiegen wollte. Die beiden Pkw kollidierten seitlich miteinander, wobei glücklicherweise keine Person Verletzungen erlitt. Am Audi entstand Sachschaden von ca. 3 000 Euro, am Skoda ca. 5 000 Euro. Das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/984-0 bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Ravensburg

Renitenter Patient kommt in Polizeigewahrsam

Der 34-jährige erheblich alkoholisierte Mann verursachte am Mittwoch den Tag über immer wieder Einsätze des Rettungsdienstes. Letztlich landete er im Klinikum, wo er um 18:45 Uhr anfing Angestellte des Klinikums zu beleidigen und zu bespucken. Der verständigten Polizei gegenüber verhielt er sich renitent und ließ jegliches Unrechtsbewusstsein und Einsicht vermissen. Um weitere Störungen zu verhindern, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und mit zum Polizeirevier Ravensburg. Aufgrund akuter Eigengefährdung des 34-jährigen wurde er von dort in eine Fachklinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell