Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Fahrzeugbrand im Wald

Am Mittwoch, gegen 15:20 Uhr brannte auf dem Wald- und Wanderparkplatz Josefslust ein Pkw. Die alarmierte Feuerwehr löschte den nahezu ausgebrannten Citroen C3 ab und verhinderte so das Übergreifen des Feuers auf den Wald. Bisherigen Erkenntnissen nach kam es aufgrund einer technischen Ursache am Pkw zur Entzündung und folgenden Brandgeschehen. Die 66-jährige Fahrzeughalterin hatte ihr Auto zuvor auf dem Parkplatz abgestellt, da sie einen Schaden am Pkw vermutete und aus diesem Grund nicht mehr weiterfahren konnte. Der Brandschaden am Pkw wird auf 8 000 Euro geschätzt. Weiterhin erlitt ein Baum durch die Hitzeentwicklung eine, als gering eingeschätzten Beschädigung. Die umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 6 Fahrzeugen und ca. 25 Feuerwehrleuten vor Ort und verhinderten Schlimmeres.

Pfullendorf

Junge Steinewerfer verletzen Passantin

Kurz nach 20 Uhr warfen am Mittwochabend bislang unbekannte Jugendliche mit Steinen nach Personen. Eine 45-jährige Anwohnerin wurde von einem Stein getroffen, wodurch sie leichte Schmerzen verspürte. Die verständigte Streife des Polizeipostens Pfullendorf kontrollierte eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe. Zu dem Steinewerfer machten die Jugendlichen keine sachdienlichen Hinweise. Der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 bitte um Hinweise zu dem oder den Steinewerfern.

