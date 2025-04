Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Heiligenberg/Bodenseekreis (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmittag ist auf der K 7767 zwischen Unterrehna und Oberrehna ein 24-jähriger Pkw-Lenker lebensgefährlich verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann kurz nach 13 Uhr die Strecke aus Richtung L 201 kommend in Richtung Hattenweiler und kam aus bislang nicht geklärtem Grund in einer langgezogenen Linkskurve ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben wurde der VW Golf Kombi ausgehoben und prallte mit dem Dach gegen einen dort befindlichen Baum. Durch die Wucht der Kollision wurde der Verletzte in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach notärztlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen. Am VW entstand durch den Unfall Totalschaden, er musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der verkehrspolizeilichen Unfallaufnahme war die K 7767 bis etwa 16.30 Uhr voll gesperrt.

