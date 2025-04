Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkws unberechtigt geöffnet

Mindestens zwei Pkw haben Unbekannte am Dienstagabend unberechtigt geöffnet. Kurz nach 20 Uhr wurde an einem Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Georg-Zimmerer-Straße festgestellt, dass ein Seitenfenster eingeschlagen und eine Türe entriegelt war. Aus dem Fahrzeug selbst fehlte augenscheinlich nichts. Kurz vor 22 Uhr wurde ein nach derzeitigem Stand unverschlossen abgestelltes Fahrzeug in der Bahnhofstraße geöffnet und daraus eine Sporttasche gestohlen, in der sich unter anderem Bargeld befand. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht geklärt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in beiden Fällen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Balkonbrand

Zu einem Balkonbrand wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in den Finkenweg alarmiert. Aus bislang nicht geklärtem Grund war es zuvor in einem angrenzenden Raum zum Brandausbruch gekommen. Das Feuer breitete sich sowohl auf den Balkon als auch in ein unter dem Raum liegendes Zimmer aus und wurde von den Einsatzkräften gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Veringenstadt

Zwei Leichverletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 32 zwischen Jungnau und Veringendorf gefordert, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Den Angaben einer 53-jährigen Ford-Lenkerin zufolge sei diese gegen 12.15 Uhr einem grauen Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen (RT-) gefolgt, der ein auffälliges Fahrverhalten gezeigt habe. In diesem Zusammenhang habe dieser unvermittelt und ohne Grund eine Vollbremsung eingeleitet, woraufhin auch die 53-Jährige eine Notbremsung gemacht habe, um dem Kleinwagen nicht aufzufahren. Die ihr nachfolgende 24-jährige Lenkerin eines Kia fuhr daraufhin mutmaßlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den Ford auf, wodurch sich beide Frauen leichte Verletzungen zuzogen. An beiden Pkw entstand durch die Kollision ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Das unbekannte graue Fahrzeug, nach dem die Polizei nun sucht, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Veringendorf davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem grauen Kleinwagen mit Reutlinger Zulassung oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Gammertingen

Unfallflucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Gammertingen zu einer Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag im Wiesengrund in Gammertingen-Bronnen. Im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr hat ein Unbekannter einen geparkten VW Tiguan mutmaßlich beim Rangieren touchiert, hierdurch auf der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht und dann Unfallflucht begangen. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein rot lackiertes Fahrzeug in der Größe eines SUV oder Kleinbusses gehandelt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Mengen

Heckenbrand

Beim unachtsamen Abbrennen von Unkraut ist am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Olgastraße eine Thujahecke in Brand geraten. Mutmaßlich durch Wind und Funkenflug entzündete sich das Gehölz, das schließlich vom Betroffenen und der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht und dadurch ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindert wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Zwei beschädigte Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Hindenburgstraße. Ein aus der Schulstraße kommender 43-jähriger Hyundai-Lenker übersah gegen 10.30 Uhr beim Einfahren in die Hindenburgstraße den aus Richtung Liebfrauenstraße kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW einer 76-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Pkw nicht unerheblich beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Pfullendorf

Überladenen Pkw mit Anhänger gestoppt

In der Fahrschule offenbar wenig gelernt hat ein 32-Jähriger, der am Dienstagvormittag mit seinem Pkw samt Anhänger von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Das Gespann des Mannes, der erst am Vortag die Prüfung für seinen Anhänger-Führerschein bestanden hatte, war massiv überladen, außerdem funktionierte die Beleuchtung am Anhänger nicht. Eine Wiegung ergab eine Überschreitung der Anhängelast um knapp 100 Prozent, eine Überschreitung der Stützlast um rund 300 Prozent. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 32-Jährigen ein, dieser muss nun mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie einem Punkteeintrag im Verkehrszentralregister rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell