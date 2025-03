POL-HI: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain im Berufsverkehr

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud) Am 26.03.2025, gegen 09:40 Uhr, brach in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in 31185 Söhlde OT Gr. Himstedt ein Feuer aus. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist eine noch glimmende und unsachgemäß entsorgte Zigarette in einem Plastikbeutel ursächlich für das ausgebrochene Feuer. Anschließend breitete sich das Feuer in dem betroffenen Zimmer aus. ...

