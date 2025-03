Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall auf der A7 - Lkw durchbricht Schutzplanken

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Ein Sattelzug hat am heutigen Morgen (26.03.2025) gegen 08:15 Uhr bei einem Unfall zwischen der Anschlussstelle Derneburg-Salzgitter und der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde die Mittelschutzplanken durchbrochen. Der 60-jährige Fahrer aus dem Kreis Mittelsachsen blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Süden musste gesperrt werden.

Nach vorliegenden Erkenntnissen war der 60-Jährige in Richtung Hannover unterwegs, als an der Sattelzugmaschine ein Reifen platzte. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann und kollidierte mit den Mittelschutzplanken, die in Richtung Norden über eine Länge von 86 Metern und in Richtung Süden über eine Länge von 44 Metern beschädigt wurden.

An der Zugmaschine wurde der Tank aufgerissen und etwa 500 Liter Diesel liefen aus.

Die A7 in Richtung Kassel wurde kurz nach dem Unfall gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wird seitdem an der Raststätte Hildesheimer Börde von der Autobahn abgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die zwischen Unfallstelle und der Raststätte im Stau standen, wurden einspurig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.

Verkehrsteilnehmer in Richtung Norden können die Unfallstelle zweispurig über den rechten Fahrstreifen sowie den Standstreifen passieren.

Die polizeiliche Unfallaufnahme war gegen 10:30 Uhr beendet. Der verunfallte Lkw wurde mittlerweile geborgen.

Die mit erforderlichen Reinigungs- und Aufräumarbeiten verbundene Sperrung dauert hingegen an. Mit einer Freigabe sei nach derzeit vorliegenden Informationen etwa gegen 17:00 Uhr zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell