Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte in Elze - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Hildesheim (ots)

Elze (fre) - Am Dienstag, den 25.03.2025, gegen 12:30 Uhr, erhielt ein Ehepaar in Elze einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, die sich als Kriminalbeamter ausgab. Der Anrufer behauptete, dass es in der Umgebung vermehrt zu Straftaten gekommen sei und das Ehepaar in seinem Zuhause nicht mehr sicher sei. In diesem Zusammenhang fragte er nach Wertgegenständen, Schmuck und Kontodaten.

Das Ehepaar reagierte besonnen, wurde misstrauisch und informierte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Dadurch konnte der Betrugsversuch rechtzeitig erkannt und verhindert werden. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei Elze erneut vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Seien Sie misstrauisch gegenüber angeblichen Amtspersonen, die sich telefonisch melden und nach Wertgegenständen oder Kontodaten fragen. - Überprüfen Sie die Identität der Anrufer, indem Sie selbstständig die Telefonnummer der Behörde heraussuchen und dort nachfragen. - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge, Schmuck oder andere Wertgegenstände von Bürgerinnen und Bürgern. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie verdächtige Telefonate sofort. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen.

Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und Präventionstipps erhalten Sie auf der offiziellen Website der Polizei: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Bleiben Sie wachsam und informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen, um sich und Ihre Angehörigen bestmöglich zu schützen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell