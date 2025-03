Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer doppelt unter Drogen und ohne Führerschein erwischt - Flucht endet im Müllcontainer

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Gleich zwei Mal an einem Tag geht ein Alfelder der Polizei ins Netz und begeht mehrere Straftaten. Am 25.03.2025 gegen 08:00 Uhr wird ein 35-jähriger Alfelder mit seinem PKW durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Alfeld in der Hildesheimer Straße kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und weiterhin unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ihm wird zur Beweissicherung eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a StVG eingeleitet. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Diese Untersagung interessiert den 35-jährigen augenscheinlich jedoch nur wenig, denn er wird gegen 15:50 Uhr durch eine andere Funkstreifenwagenbesatzung in der Hannoverschen Straße erneut festgestellt. Die Person versucht sich nach dem Anhalten der Kontrolle fußläufig in das Gewerbegebiet "Neue Wiese" zu entziehen. Dabei kann er durch die eingesetzten Beamten, nach kurzer Verfolgung in einem Abfallcontainer festgestellt werden. Daraufhin wird er zur Entnahme seiner zweiten Blutprobe des Tages zur hiesigen Dienststelle verbracht. Bei der Entnahme der Blutprobe leistet er Widerstand. Nach Durchführung der Blutprobenentnahme wird er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen, sein PKW Schlüssel verbleibt jedoch auf der Dienststelle und wird sichergestellt.

Er muss sich nun erneut wegen den o.g. Verfahren verantworten. Dazu wird ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell