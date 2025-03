Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl mit anschließender Geldabhebung durch vermummte Person

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (kuc) Am Morgen des 25.03.2025 wurde in einem Supermarkt in der Straße Im Kleinen Maser in Lamspringe einer 72-jährigen Frau die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Wenig später, gegen 11:00 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter und vermummter Täter die Girokarte aus der Geldbörse der Geschädigten und hob bei einer Bank in der Hauptstraße einen niedrigen vierstelligen Betrag ab. Durch die Vermummung fiel der Täter einem Zeugen auf. Der Täter wurde durch den Zeugen wie folgt beschrieben: -männlich -ca.175 cm groß -30 bis 60 Jahre alt -leicht stämmige Statur mit kleinem Bauch -dunkel gekleidet Nach der unberechtigten Abhebung verließ der weiterhin maskierte Täter die Bank in Richtung des Ratskellers. Zeugen, denen diese Person oder mit der Person in Verbindung stehende Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

