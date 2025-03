POL-WES: Wesel - Polizei sucht Fahrer eines weißen Pkw nach Unfallflucht

Dinslaken (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, stahlen Unbekannte Kupferkabel aus dem Rohbau einer Schule an der Kirchstraße. Die Kupferkabel haben eine Länge von 500 Metern und ein Gewicht von etwa 1,5 Tonnen. Die Kabel waren auf einer Trommel aufgerollt; diese ließen die Täter am Tatort zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt und ...

