Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am gestrigen Montag, den 24.03.2025, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr, wurde ein grauer Ford Kuga auf dem Kundenparkplatz des Lidl-Marktes von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Abgestellt war der PKW in der Nähe der Packstation. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-80730.

