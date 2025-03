POL-HI: Betrunken auf dem Rasenmäher - Bierkauf mit Folgen

Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE - (kuc) Am Morgen des 25.03.2025 wurde in einem Supermarkt in der Straße Im Kleinen Maser in Lamspringe einer 72-jährigen Frau die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Wenig später, gegen 11:00 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter und vermummter Täter die Girokarte aus der Geldbörse der Geschädigten und hob bei einer Bank in der ...

