Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zimmerbrand in Groß Himstedt

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / GR. HIMSTEDT (lud)

Am 26.03.2025, gegen 09:40 Uhr, brach in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in 31185 Söhlde OT Gr. Himstedt ein Feuer aus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist eine noch glimmende und unsachgemäß entsorgte Zigarette in einem Plastikbeutel ursächlich für das ausgebrochene Feuer. Anschließend breitete sich das Feuer in dem betroffenen Zimmer aus.

Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Söhlde, Gr. Himstedt und Steinbrück konnte der brennende Plastikbeutel schnell gelöscht werden, wodurch sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

Der Bewohner des Einfamilienhauses wurde aufgrund des Brandrauchs leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden im brandbetroffenen Zimmer wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die endgültige Brandursache festzustellen ist nunmehr Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell