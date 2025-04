Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkene schlagen sich

Mit einem Gewahrsam für beide Beteiligte endete eine tätliche Auseinandersetzung am späten Montagabend gegen 22 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen. Nicht zuletzt aufgrund ihrer deutlichen Alkoholisierung waren zwei 34 und 19 Jahre alte Männer aneinandergeraten, woraufhin der Ältere den Jüngeren mit einer Getränkedose gegen den Kopf geschlagen und der andere mit seinen Fäusten geantwortet haben soll. Durch die sich fortsetzende Schlägerei wurden beide leicht verletzt. Eine alarmierte Polizeistreife musste das Handgemenge beenden, beide Beteiligten trennen und mittels Handschließen fixieren. Während der Ältere den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen musste, wurde der Jüngere aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Gegen beide Beteiligte ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sigmaringen

Unter Alkoholeinwirkung Auto gefahren

Bereits am Vormittag unter Alkoholeinwirkung stand ein 42-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei am Montag gegen 8.30 Uhr in Sigmaringen kontrolliert wurde. Die Beamten waren auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, nachdem sich auf der Rückbank leere Bierdosen bereits fast bis unter das Autodach stapelten. Die folgende Überprüfung ergab bei dem 42-Jährigen einen Atemalkoholwert von knapp unter 0,7 Promille, weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt zunächst untersagt wurde. Der Mann muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Krauchenwies

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sekundenschlaf könnte möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße gewesen sein. Der 63-jährige Lenker eines Mazda, der von Göggingen ortseinwärts fuhr, kam Zeugenangaben zufolge langsam auf die Gegenfahrspur und rammte dort einen entgegenkommenden BMW und einen diesem nachfolgenden Chrysler. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Gegen den 63-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

