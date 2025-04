Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 17.02.2025, 14.15 Uhr;

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen nach einem Raub auf eine Tankstelle in Bocholt auf der Dingdener Straße. Am 17.02.2025 verließ ein Mitarbeiter den Verkaufsraum, um Einnahmen zur Bank zu bringen. Auf dem Gelände der Tankstelle kam ihm eine maskierte männliche Person entgegen und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der Täter schlug den Angestellten mit der Faust gegen das Kinn und entriss ihm die Tasche mit der Beute. Er flüchtete fußläufig in Richtung Hellweg. Der Mann war 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und mit einer schwarzen Sturmhaube, einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans, schwarzen Schuhen sowie schwarzen Handschuhen bekleidet.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/164208

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell