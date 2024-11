POL-OL: Verkehrsunfall auf der Peterstraße - Radfahrerin schwer verletzt

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Oldenburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist jeweils noch nicht bekannt. Der erste Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Würzburger ...

