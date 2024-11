Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Oldenburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist jeweils noch nicht bekannt.

Der erste Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Würzburger Straße. Die Einbrecher verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Haus und durchwühlten mehrere Räume. (1395759)

Im Seerosenweg kam es zwischen Donnerstag, dem 2. November, und Samstagvormittag zu einem weiteren Einbruch. Auch hier gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die genaue Beute konnte bislang nicht ermittelt werden. (1397112)

Die Polizei hat in beiden Fällen eine Spurensicherung durchgeführt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell