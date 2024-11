Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Trunkenheitsfahrten ++ Festnahme nach Ladendiebstahl ++

Oldenburg (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Am Sonntag, 10.11.2024, führte eine 30-jährige Oldenburgerin um 00.55 Uhr ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Die Beschuldigte fiel Zeugen erstmalig im Bereich der Ortschaft Jeddeloh I auf, da sie in Schlangenlinien und fast gegen einen Bordstein fuhr. Die Beschuldigte setzte ihre Fahrt nach Oldenburg fort und wurde an ihrer Wohnanschrift von der Polizei angetroffen. Zunächst bestritt sie Alkohol konsumiert zu haben. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,5 Promille. Hierzu gab sie an, vor der Fahrt 5 Glühwein getrunken zu haben. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt. (1396200)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Am Samstag, 09.11.2024, führte die Polizei um 03.10 Uhr in der Marburger Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der 34-jährige Oldenburger Pkw-Führer erklärte auf Befragen, dass er vor Fahrtantritt ein Bier getrunken habe. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Oldenburger wurde der Polizeidienststelle zugeführt, dort wurde der Führerschein nach der durchgeführten Blutentnahme sichergestellt. (1393722)

++ Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht ++

Am Samstag, 09.11.2024, verursachte um 09.45 Uhr ein 45-jähriger Oldenburger in der Hundsmühler Straße einen Verkehrsunfall. Er fuhr mit seinem Transporter gegen einen Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer und die Beifahrerin des geparkten Pkw befanden sich an ihrem Pkw und verfolgten den weiterfahrenden Unfallverursacher. Noch auf der Hundsmühler Straße konnte er zum Anhalten aufgefordert werden. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Oldenburger Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Der Oldenburger erklärte, am Vortag bei einem Wohnungsumzug mitgeholfen und ein paar Bier getrunken zu haben. Auf der Polizeidienststelle wurde außerdem eine Kokainbeeinflussung bei dem Beschuldigten festgestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (1394153).

++ Trunkenheitsfahrt ++

Am Samstag, 09.11.2024, verunfallte um 20.40 Uhr ein 33-jähriger Oldenburger mit seinem Pedelec auf der Cloppenburger Straße. Er fuhr gegen ein Straßenschild. Durch den Zusammenstoß verletzt er sich leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Oldenburger mit 2,06 Promille unter Alkoholeinfluss stand wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Sachschäden waren nicht zu verzeichnen. (139582).

++ Festnahme nach Ladendiebstahl ++

Am Samstag, 09.11.2024, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Einzelhandelsgeschäft in der Oldenburger Innenstadt. Ein 38 Jahre alter Oldenburger entwendete 3 Parfumflaschen im Gesamtwert von 279,90 EUR. Zunächst entkam der Tatverdächtige, konnte aber im Rahmen der Fahndung in der Nadorster Straße angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden 2 der entwendeten Parfumflaschen gefunden, eine der Parfumflaschen wurde bereits veräußert. Der Oldenburger fiel bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, sodass der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (1394331)

