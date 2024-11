Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Fahrzeug- und Carportbrand in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Ein größeres Brandgeschehen in Edewecht führte zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Am heutigen Samstag gegen 00:30 Uhr gerieten in der Hauptstraße in 26188 Edewecht zwei unter einem Carport eines Mehrparteienhauses abgestellte PKW in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell auf den Carport aus und durch die starke Hitzeentwicklung wurden ein weiterer PKW sowie der Balkon einer Wohneinheit stark beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr, die mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und ablöschen. Da zwei Wohneinheiten aufgrund von Rauchgasen vorübergehend nicht bewohnbar waren, mussten sieben Personen zweier Familien anderweitig untergebracht werden. Ein Feuerwehrkamerad wurde während der Löscharbeiten leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Bislang können weder Angaben zur ungefähren Schadenshöhe noch zu einer möglichen Brandursache gemacht werden. Zeugen, die zu betreffenden Uhrzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden. (1393828)

