Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Baucontainer

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Raiffeisenstraße; Tatzeit: 31.03.2025, 16.30 Uhr;

In einen Baucontainer des Bikeparks eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Raiffeisenstraße in Ahaus. Aufmerksame Zeugen beobachteten Montagnachmittag zwei Jugendliche, wie diese die Metalltür des Containers aufhebelten und aus dem Inneren einen Rasenmäher hervorholten. Die Einbrecher sprangen auf dem Gerät herum und stellten ihn anschließend zurück in den Baucontainer. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zu einer weiteren Tatbeute oder Beschädigungen am Rasenmäher gemacht werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell