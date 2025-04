Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Blumenstraße; Unfallzeit: 31.03.2025, 23.05 Uhr;

Zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall kam es am Montagabend in Vreden. Gegen 23.05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein schwarzer Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Wüllener Straße auf. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, ignorierte der bislang unbekannte Fahrer die Anhaltezeichen, beschleunigte und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Kollegen folgten dem Kleinwagen durch das Stadtgebiet in Vreden. Auf einem Schotterweg, der von der Blumenstraße abgeht, endete die Fahrt. Zwei Findlinge und ein Poller versperrten den Weg. Dennoch versuchte der Fahrer die Hindernisse zu umfahren. Dabei geriet er in den Grünstreifen und blieb mit dem Fahrzeug stecken. Die Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß. Ein minderjähriger Beifahrer konnte durch die eingesetzten Kräfte festgehalten und befragt werden. Zeitgleich stellten die Beamten fest, dass der verlassene Wagen anfing zu brennen. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht sowie zum Fahrer dauern an. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell