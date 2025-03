Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfallflucht begangen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Rosenweg; Unfallzeit: 31.03.2025, zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr;

Einen Lkw der Marke MAN beschädigt hat ein Unbekannter in Heiden. Am Montagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr parkte das Fahrzeug an der Straße Rosenweg in Höhe einer Baustelle. Dort beschädigte der Flüchtige den Lkw an der Fahrertür. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell