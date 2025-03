POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schule

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Tückingstraße; Tatzeit: zwischen 30.03.2025, 21.30 Uhr, und 31.03.2025, 06.45 Uhr; Werkzeuge aus einem Opel Movano entwendeten Unbekannte an der Tückingstraße in Ahaus. Zum Diebstahl brachen die Täter ein Schloss des Transporters auf. Der Einbruch ereignete sich in dem Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

