POL-BOR: Ahaus - Bei Einbruch Beute gemacht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Nackenstroetken; Tatzeit: zwischen 30.03.2025, 13.00 Uhr, und 31.03.2025, 06.45 Uhr;

Einen VW Crafter haben Unbekannte in Ahaus aus einer Firma gestohlen. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einem Fenster und an einem Tor der Werkstatt zu schaffen gemacht. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher den Schlüssel des Fahrzeuges und verschiedene Werkzeuge. Zu der Tat kam es zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

