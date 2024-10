POL-NOM: 37581 Bad Gandersheim, Stettiner Straße, Freitag, 25.10.2024, 23:51 Uhr, Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer schwerverletzten Person

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 25.10.2024; 11:15 Uhr - 12:00 Uhr Am Freitagvormittag, den 25.10.2024, befand sich eine 60jährige Frau aus Sülbeck in einem Discounter in der Grimsehlstraße zum Einkaufen. Während dieses Zeitraumes wurde ihr, in einem unachtsamen Moment, durch einen bislang unbekannten Täter, die Geldbörse mit 350,- Euro Bargeld, aus ihrer Handtasche entwendet. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und ...

