Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter nach Raub flüchtig

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Nachtigallenstraße; Tatzeit: 29.03.2025, 02.00 Uhr;

Einen Mann um sein Bargeld gebracht hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zu Sonntag in Gronau. Das Opfer befuhr gegen 02.00 Uhr mit seinem Rad die Nachtigallenstraße aus Richtung Overdinkelstraße kommend. In Höhe einer Hecke sprang plötzlich eine unbekannte männliche Person vor sein Rad und brachte den 19-jährigen Gronauer zu Fall. Der Täter schlug mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein und forderte Bargeld. Der Gronauer händigte dem Räuber seine Geldbörse aus und dieser entnahm 20 Euro. Mit der Tatbeute flüchtete der Unbekannte vermutlich zu Fuß in Richtung Overdinkelstraße/Gildehauserstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, kräftige und trainierte Statur, hellblondes Haar und Pony vor der Stirn, bekleidet mit einem dunklen Hoodie. Nach Angaben des Opfers hat der Täter mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell