Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Hohenfriedeberger Straße; Unfallzeit: zwischen 29.03.2025, 08.00 Uhr, und 30.03.2025, 19.30 Uhr;

Einen blauen VW Polo beschädigt hat ein Unbekannter in Borken. Das Fahrzeug hatte in der Zeit von Samstagmorgen auf Sonntagabend in einer Parkbucht an der Hohenfriedebergerstraße gestanden. Der Flüchtige beschädigte den Pkw vorn rechts an der Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell