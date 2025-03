POL-BOR: Bocholt - Schaden an Pkw hinterlassen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Königstraße; Unfallzeit: zwischen 29.03.2025, 20.30 Uhr, und 30.03.2025, 13.00 Uhr; Einen grauen Nissan Micra beschädigt hat ein Unbekannter in Bocholt. In der Zeit von Samstagabend und Sonntagmittag parkte das Fahrzeug in der Parkgarage "Am Nähkasten" an der Königstraße. Dort beschädigte der Flüchtige den Pkw im hinteren Bereich der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich, ...

