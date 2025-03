Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebe setzen Pfefferspray ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schulstraße;

Tatzeit: 29.03.2025, 22.05 Uhr;

An einem Fahrradschloss zu schaffen gemacht haben sich zwei bislang Unbekannte am Samstagabend an der Schulstraße in Gronau. Die Männer flexten gegen 22.05 Uhr das Schloss auf, womit zwei E-Bikes vor einem Lebensmittelgeschäft an einem Geländer verschlossen waren. Als ein Zeuge die beiden ansprach, habe einer von ihnen ein Pfefferspray aus seiner Tasche geholt und in seine Richtung gesprüht. Der Passant wurde dabei nicht verletzt. Die Täter flüchteten jeweils mit einem Fahrrad in Richtung Neustraße. Sie werden wie folgt beschrieben: beide männlich, einer zwischen 35 und 40 Jahren und klein, der andere etwa 28 bis 33 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank, bekleidet mit einer dicken schwarzen Jacke und Basecap, trug eine Tasche bei sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell