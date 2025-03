Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Westend/Meckenemstraße/Ravardistraße;

Unfallzeit: 29.03.2025, 12.30 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Samstagmittag in Bocholt. Eine 61-Jährige und ein 67-Jähriger aus Bocholt hatten mit ihren Pedelecs hintereinander die Straße Westend auf dem Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung Ravardistraße befahren. Gegen 12.30 Uhr musste die 61-jährige Frau aus Bocholt eine Gefahrenbremsung durchführen und von ihrem Rad abspringen, weil ein Autofahrer unvermittelt vor ihr nach rechts in die Meckenemstraße abbog: Er hatte sich zuvor links neben den Radfahrenden eingeordnet, um geradeaus zu fahren. Durch die Bremsung fuhr der 67-Jährige auf das Fahrrad der Frau auf. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen blauen SUV mit niederländischem Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

