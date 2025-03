POL-BOR: Ahaus - Fußgängerin schwer verletzt

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Schützenstraße; Tatzeit: 27.03.2025, 22.05 Uhr; Auf eine Kabeltrommel abgesehen hatte es ein Unbekannter in Rhede. Um auf die Baustelle eines Einfamilienhauses zu gelangen, schob der Täter ein Zaunelement zur Seite. Zu dem Diebstahl kam es am Donnerstagabend in der Schützenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter der Tel. (02871) 2990. (sb) ...

