POL-MA: BAB 6 - Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 17:00 Uhr in einer Bäckerei in der Heidelberger Altstadt zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen und 35-jährigen Bäckereiverkäufer. Auslöser des Konflikts war, dass der 33-Jährige mehrere Brötchen für eine Kundin falsch aufschnitt, was von seinem Kollegen ...

mehr