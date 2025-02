Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 21-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls aus Fahrradkörben in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht, wiederholt Diebstähle aus Fahrradkörben von vorbeifahrenden Radfahrern begangen zu haben. So soll der Mann in den Abendstunden des 18.09.2024 in Heidelberg-Rohrbach auf dem Fahrradweg zwischen dem Schrebergartenweg und der Rudolf-Diesel-Straße einen Rucksack sowie in einem weiteren Fall eine Tasche entwendet haben. Vor seinen Taten soll er sich jeweils in einem Gebüsch verborgen gehalten haben, um dann bei der Tatbegehung den Radfahrenden hinterherzurennen und die Gegenstände aus den Fahrradkörben zu entwenden.

Am 15.10.2024 soll der Beschuldigte in der Furtwänglerstraße in Heidelberg-Handschuhsheim aus dem Fahrradkorb einer dort entlangfahrenden Frau einen Rucksack nebst darin befindlichen hochwertigen Elektroartikeln gestohlen haben. Am 16.12.2024 soll der 21-Jährige - ebenfalls in Heidelberg-Handschuhsheim - aus einem Fahrradkindersitz eine Handtasche mit Bargeld und persönlichen Gegenständen entwendet haben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim führten letztlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Beschuldigten. Dieser wurde am 21.02.2025 der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

