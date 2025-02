POL-MA: Heidelberg: Brötchen-Streit eskaliert - Bäckereiverkäufer schlägt Kollegen ins Gesicht

Mannheim (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Limburgstraße auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. In den Räumlichkeiten durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke und Schubladen. Hieraus entwendeten sie Schmuck und flüchteten mitsamt ...

mehr