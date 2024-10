Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit drei Verletzten

Greiz (ots)

Greiz. Am 27.10.2024 gegen 10:10 Uhr kam es auf der B92 in der Ortslage Silberloch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 47-jähriger PKW Fahrer kam in einer Rechtskurve in die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem 52-jährigen PKW Fahrer. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Unfallstelle musste für zwei Stunden gesperrt werden.(BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell