Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher aktiv

Legden (ots)

Tatort: Legden, Wehr;

Tatzeit: zwischen 28.03.2025 und 29.03.2025;

In ein Wohnhaus und eine Werkstatt eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Legden. Die Täter durchsuchten die auf einem Gehöft in der Bauerschaft Wehr befindlichen Räumlichkeiten, entwendeten aber augenscheinlich nichts. Wie die Einbrecher in das Objekt gelangten, ist bislang unklar.

Durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses verschafften sich Unbekannte in derselben Nacht Zugang zu einem Stallgebäude in Legden/Wehr. Auch hier entwendeten die Täter nichts.

Aus einem unverschlossenen Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes in derselben Bauerschaft entwendeten Unbekannte in der besagten Nacht Bargeld aus einer Geldkassette.

An einem weiteren Wohnhaus in Wehr stellten die Eigentümer am Samstagmorgen Spuren an einem Fenster fest. Unbekannte hatten versucht sich darüber Zugang zu dem Objekt zu verschaffen, das Fenster hielt allerdings stand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

