Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Glasscheibe an Turnhalle beschädigt

Im Zeitraum der Osterferien haben Unbekannte vermutlich durch Steinwürfe eine Scheibe an der Turnhalle in der Memminger Straße beschädigt. Durch die offenkundig mutwillige Tat entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 500 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den unbekannten Steinewerfern unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Grenis (Amtzell) / Mennisweiler (Bad Waldsee)

Diebe haben es auf Kieswerke abgesehen

Auf drei Kieswerke bei Grenis sowie Mennisweiler hatten es am vergangenen Wochenende Diebe abgesehen. Während die bislang unbekannten Täter in Grenis mehrere hundert Meter Kupferkabel stahlen, brachen sie im Bereich Mennisweiler in eine Lagerhalle sowie einen Baucontainer ein. Hier nahmen die Unbekannten unter anderem einen niedrigeren Betrag Bargeld an sich. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu und der Polizeiposten Bad Waldsee haben die Ermittlungen zu den Diebstählen und Einbrüchen aufgenommen und nehmen Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07522/984-0 (Polizeirevier Wangen im Allgäu) und Tel. 07524/4043-0 (Polizeiposten Bad Waldsee) entgegen. Der durch die Taten entstandene Sach- und Diebstahlsschaden dürfte sich auf über 15.000 Euro belaufen.

Berg

Mülleimer und Baumsetzling in Brand

Zum Brand eines Mülleimers und eines Baumsetzlings sind am Montagabend gegen 18 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Fußweg zwischen Großtobel und Kleintobel ausgerückt. Während die Wehrleute die kleineren Brände schnell löschen konnten, stand auch der Verursacher zügig fest. Das Polizeirevier Weingarten konnte ein strafunmündiges Kind ermitteln, das offenbar gezündelt hatte, und ist mit den Erziehungsberechtigten im Austausch.

Weingarten

Nach Auseinandersetzung vor Bistro - Polizei sucht nach Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einem Bistro in der Liebfrauenstraße (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6021692) sucht das Polizeirevier Weingarten nach Zeugen. Die Schilderungen der Beteiligten unterscheiden sich erheblich, sodass insbesondere eine Jugendgruppe, die zur Tatzeit an dem Bistro verbeigelaufen sein soll, sowie Anwohner und andere unabhängige Zeugen gebeten werden, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell