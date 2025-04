Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Wirtschaftlicher Totalschaden und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Enzisreute (Landkreis Ravensburg) (ots)

Für zeitweise erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen hat am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 30 in der Ortsdurchfahrt Enzisreute gesorgt. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte sich in Fahrtrichtung Weingarten auf Höhe einer Tankstelle zunächst auf die Linksabbiegespur eingeordnet, sich dann offensichtlich jedoch gegen eine Rast entscheiden. Er setzte den Blinker wieder nach rechts, um seine Fahrt weiter geradeaus in Richtung Weingarten fortsetzen zu können. Der 66 Jahre alte Fahrer eines VW erkannte die Situation, bremste ab und ermöglichte dem Lkw das Wiedereinordnen auf die Fahrspur in Richtung Weingarten. Ein dem VW nachfolgender Ford-Transit-Fahrer erkannte die Verkehrssituation jedoch zu spät und prallte in das Heck des haltenden VW. Durch die wuchtige Kollision wurde der VW auch auf den Lkw aufgeschoben. Sowohl am Ford als auch am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren 10.000 Euro. Für die Unfallbeteiligten ging der Unfall zum Glück recht glimpflich aus. Der 23 Jahre alte Ford-Fahrer musste zwar mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, mit schwerwiegenderen Verletzungen ist jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu rechnen. Der Fahrer des VW sowie seine Beifahrerin konnten nach einer kurzen Untersuchung in einem Rettungswagen noch vor Ort entlassen werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr zeitweise lediglich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um die beiden stark beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst, der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

