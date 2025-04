Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Abbiegen Fußgänger touchiert - Polizei bittet um Hinweise

Beim Abbiegen von einem Grundstück auf die Schussenstraße hat am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr der Fahrer eines schwarzen BMW einen 34 Jahre alten Fußgänger übersehen und touchiert. Während der Passant stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog, fuhr der Autofahrer weiter. Das Polizeirevier Ravensburg bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Der Fahrer des SUV wird als circa 35 bis 40 Jahre alt und mit Schnauzbart sowie kurzen schwarzen Haaren und dünner Statur beschrieben.

Ravensburg

Alkoholisiert gegen Bauzaun gefahren - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Gegen einen gut sichtbaren Bauzaun ist in der Nacht auf Mittwoch in der Abteistraße ein erheblich alkoholisierter Pedelec-Fahrer gefahren und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein Rettungsdienst brachte den Radler zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beamte des Polizeireviers Ravensburg ordneten bei dem 26-Jährigen eine Blutentnahme an, nachdem er bei einem Alkoholvortest über zwei Promille gepustet hatte. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Bad Wurzach

Von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin auf der L 265 zwischen Immenried und Arnach mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der Mercedes kam in einem angrenzenden Flurstück zum Stehen, sowohl die Fahrerin als auch ihre Beifahrerin zogen sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zu. Beide wurden von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 5.000 Euro entstanden ist, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen.

Wangen im Allgäu

Alkoholisierter Autofahrer beschädigt Ladesäule und flüchtet

Aufmerksame Zeugen haben am Dienstagmittag in der Paul-Kolb-Straße beobachtet, wie ein Kia-Fahrer beim Einparken eine E-Ladesäule beschädigte und keine Anstalten machte, sich um den Sachschaden zu kümmern. Im Gegenteil: Als die Zeugen den 47-jährigen Fahrer auf den Unfall aufmerksam machen wollten, mussten sie bei seinen Rangierversuchen zunächst ausweichen, anschließend gab der Fahrer unbeeindruckt Gas und flüchtete. An seiner Wohnung griffen Beamte des Polizeireviers Wangen den Flüchtigen ab, dabei blieb ihnen der deutliche Alkoholgeruch des Mannes nicht verborgen. Ein Alkoholvortest zeigte über zwei Promille an, sodass die Beamten bei dem 47-Jährigen die Entnahme zweier Blutproben anordneten. Gegen den Kia-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht strafrechtlich ermittelt. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten.

Wangen im Allgäu

Pkw rundum zerkratzt und bespuckt

Zwei Pkw in der Christian-Fopp-Straße haben Unbekannte zwischen Sonntag und Dienstag rundum zerkratzt und teils auch bespuckt. Durch die erheblichen Beschädigungen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zu den mutwilligen Sachbeschädigungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die bislang unbekannten Täter unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Baienfurt

Pkw zerkratzt

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an einem Pkw in der Kardelstraße verursacht. Sowohl die Motorhaube als auch Fahrer- und Beifahrertüre wurden offenkundig mutwillig mit teils tiefen Kratzern versehen. Beamte des Polizeireviers Weingarten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Unfallflucht

Unfallflucht hat am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr ein bislang noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi mit dem Teilkennzeichen Mayen-Koblenz "MY" auf einem Parkplatz in der Krügerstraße begangen. Der Unbekannte stieß beim rückwärtigen Ausparken gegen einen anderen Pkw und verursachte an diesem Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend davon. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu dem Verursacher aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Wagen und dessen Fahrer unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baindt

Gegen Mauer geprallt - Unfallflucht

Gegen eine Grundstückmauer ist am Dienstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr ein Unbekannter vermutlich mit seinem Pkw gefahren und hat dann die Flucht ergriffen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro, um den sich der Unbekannte nicht kümmerte. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher der Beschädigung unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

