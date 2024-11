POL-NB: Mit über 3 Promille Unfall auf der BAB 20 verursacht (LK V-G)

Waren (LK MSE) (ots) - Am 27.11.2024 kam es im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 20:50 Uhr in Klink in der Uferstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde eine Münzsammlung sowie diverser Gold- und Silberschmuck im Gesamtwert von ca. 100.000 Euro entwendet. Am Gebäude entstand ein ...

