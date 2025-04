Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Telefon an Haustür gestohlen

Polizisten haben zwei Diebe festgenommen, die am Montagnachmittag einen Mann an der Haustür bestohlen haben. Der 36-jährige hatte über ein Online-Portal ein Smartphone zum Verkauf angeboten, woraufhin die Jugendlichen Kaufinteresse vortäuschten. An der Anschrift des Verkäufers in Efrizweiler begutachteten sie das über 1.000 Euro teure Telefon und rannten unvermittelt damit weg. Die verständigten Beamten nahmen die Jugendlichen am Bahnhof vorläufig fest. Das Mobiltelefon konnten sie nicht auffinden. Beide Tatverdächtigen, die sich gegenüber der Polizei gegenseitig des Diebstahls beschuldigten, müssen mit einer Anzeige rechnen.

Tettnang

Autoteile gestohlen

Mehrere Fahrzeugteile haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag von einem BMW abmontiert und gestohlen. Der Wagen stand in Bürgermoos auf einem Abstellplatz im Bereich der Heufelder Straße, Ecke Erlenmoosweg und wurde von einem Dieb regelrecht auseinandergenommen. Er bockte den SUV auf, stahl alle vier Räder und setzte den Wagen auf Holzstützen wieder ab. Darüber hinaus stahl er die Auspuffanlage, Abdeckungen der Außenspiegel, Tür-Windabweiser, Kühlergrillnieren und die BMW-Embleme. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Am Montagabend soll sich in Tatortnähe ein Lastwagen mit rotem Sattelauflieger und ausländischer Zulassung aufgehalten haben. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist nicht bekannt. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Montagmorgen und Dienstagabend an einem Audi angerichtet, der auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt war. Nach dem Parkrempler fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Hagnau

Sekundenschlaf führt zu Unfall

Übermüdung dürfte die Ursache für einen Unfall am Dienstagvormittag in der Hauptstraße gewesen sein. Ein 57-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Meersburg unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Sowohl an der Verkehrseinrichtung als auch am VW entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 57-Jährigen, der glücklicherweise unverletzt blieb, muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Salem

Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ermittelt die Polizei gegen zwei Jugendliche. Sie sollen auf einen Kontrahenten losgegangen und auf den zwischenzeitlich am Boden Liegenden eingeschlagen und eingetreten haben. Als sich couragierte Zeugen einmischten, ließen die Tatverdächtige von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Der Polizeiposten ermittelt gegen die namentlich bekannten Tatverdächtigen.

Deggenhausertal

Motorrad kollidiert mit Pkw

Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, der am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Wittenhofer Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer war von Wittenhofen kommend in Richtung Mennwangen unterwegs, um auf das Gelände einer Tankstelle zu fahren. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 47-Jährige bremste seine Honda stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und stürzte infolge der Kollision. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall rund 3.000 Euro Sachschaden.

Stetten am Bodensee

Auto prallt in entgegenkommenden Sattelzug

Zwei schwer- und eine eher leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 140.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 33. Eine 23 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 10.30 Uhr von Stetten kommend in Richtung Ittendorf unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein aus Ittendorf nahender Sattelzug-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen wuchtigen Zusammenstoß jedoch nichtmehr verhindern. Die Fahrerin und ihr 27 Jahre alter Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer zog sich eher leichte Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Sowohl am Pkw als auch am Laster entstand Totalschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen, dauern aktuell noch an. Auf der Bundesstraße wird es voraussichtlich noch bis in den frühen Nachmittag zu Verkehrseinschränkungen kommen.

